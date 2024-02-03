Вихованець футбольного «Ньюкасла» дебютував у НБА. До 14 років він взагалі не займався баскетболом

Плей-оф NCAA, університетського баскетбольного сезону, що у світі більш відомий як «Березневе божевілля», вже подарував нам величезну кількість сенсацій. Одна з них – це скромний саме за мірками баскетбольних досягнень, але елітний та один із найстаріших навчальних закладів США, університет Принстона, який пройшов до 1/8 фіналу плей-оф, де востаннє грав ще 56 років тому, у далекому 1967-му.

Вигравши дивізіон Ліги Плюща, Принстон отримав один із найнижчих посівів у плей-оф свого регіону, але спочатку шокував одного із претендентів на чемпіонство сезону Арізону (яку букмекери вважали 16-очковим фаворитом), вибивши їх у першому ж раунді, а потім довів, що це була зовсім не випадковість і впевнено переміг міцний університет Міссурі, закінчивши їхній сезон вже у 1/16 фіналу «Березневого божевілля».

Не менш дивовижний той факт, що головна зірка цієї команди університету Принстона – британець на ім’я Тосан Евбуомван, який розпочинав як футболіст і до 14 років взагалі не перетинався з баскетболом.

Вихованець академії «Ньюкасла», потрапив в елітний коледж завдяки своєму баскетбольному тренеру

Тосан Евбуомван – уродженець британського міста Ньюкасл-на-Тайні, але етнічний нігерієць, син справжньої легенди нігерійської авіації. Його мати Мішель – перша в історії Нігерії жінка-командир повітряного судна, яка померла від раку, коли Тосану було 11 років.

Евбуомван не збирався бути баскетболістом – він перепробував багато різних видів спорту (від реґбі до крікету), але зупинився на футболі, де демонстрував найкращі результати і виявився настільки успішним, що навіть став частиною команди молодіжної академії «Ньюкасла» (можливо, мав би шанс зараз грати із ними в АПЛ, якби продовжив розвиватися у цьому напрямі).

А вже баскетбол у його життя приніс батько, який завжди встановлював на задньому дворі будинку кільце та навчав сина грати. Серйозно зацікавився ним Тосан лише у дев’ятому класі, коли разом із другом вирішив фактично створити шкільну баскетбольну команду (у їхніх школі цей спорт сильно програвав у популярності реґбі).

Директор школи, якому Евбуомван вдячний за те, що почав серйозно займатися баскетболом, допоміг започаткувати команду – Тосан став її лідером і грав у шкільній лізі, де його миттєво помітили та запросили на збір молодіжної збірної Англії у 15 років. Тільки там Евбуомван вперше зіштовхнувся із серйозним, організованим баскетболом, і тільки після цього зрозумів, що це справді те, чим він хоче займатися далі.

Тосан знайшов більш серйозну команду (по суті перейшов до молодіжки професійного клубу «Ньюкасл Іґлз»), де почав грати на регулярній основі та викликатися до молодіжних збірних Англії не просто на збори, а й на турніри. Майбутній студент Принстона вже у 2018-му допоміг збірній Великої Британії здобути історичне сьоме місце на чемпіонаті Європи U-18 (Україна на ньому фінішувала на 15-му місці з 16-ти можливих), а наступного року, вже у статусі одного із ключових гравців команди, привів цю ж молодіжну збірну до восьмого (другого найкращого в історії) місця на Євробаскеті U-18. А також викликався до Денґ Кемпу – табору для 50 найкращих гравців Великої Британії у віці до 19 років, який організовує ексгравець НБА Луол Денґ, що допомогло Тосану Евбуомвану стати ще більш впізнаваним.

Тренер «Ньюкасл Іґлз» Ієн Маклауд розіслав американським університетам нарізку найкращих моментів Евбуомвана, що зацікавила тренерський штаб Принстона. У 2019-му Тосан став студентом елітного університету із Ліги Плюща і за кілька років доріс до ролі головної зірки (а ще найкращого скорера та асистента) його баскетбольної команди.

Принстон – найуспішніша команда Ліги Плюща у ХХІ столітті

Ліга Плюща – це об’єднання восьми престижних та найстаріших університетів США. Хоч і назва пішла перш за все від спортивного об’єднання, якраз у спорті (принаймні у баскетболі) всі ці коледжі себе показують не найкращим чином – зате вони відзначаються якісною освітою та готують висококваліфікованих спеціалістів.

Університети Ліги Плюща ніколи на ставали чемпіонами і всього один раз грали у фіналі студентського баскетбольного турніру – це був Дартмут у 1944-му (за п’ять років після створення NCAA та за десять років до того, як термін «Ліга Плюща» став загальноприйнятим).

Принстон, який до нових звитяг вів Тосан Евбуомван, лише раз грав у «Фіналі чотирьох» – ще у 1965-му.

Загалом же у ХХІ столітті лише Корнелльський університет проходив у плей-оф NCAA так само далеко, як Принстон у 2023-му (програли у 1/8 фіналу в 2010-му).

Тоді коледж стартував з кращого посіву (12-й проти 15-го у Принстона), зробив кілька апсетів, але прогнозовано вилетів від першого посіву та фаворита конференції. У Принстона ж шансів на успіх у раунді «Солодкі шістнадцять» (1/8 фіналу) було дещо більше – їм протистояв університет Крейтона, який у історичному розрізі має ще гірші результати та також проводив проривний сезон. Найкращий результат Крейтона – чвертьфінал 1941 року, однак йому вдалося перемогти Принстон та повторити це історичне досягнення у 2023-му.

У 2024-му Тосан нарешті дебютував у НБА

Самого Тосана Евбуомвана сватали в найсильнішу лігу світу ще з весни 2023 року – у моках драфту йому прогнозували вибір у другому раунді. Хоча влітку 2023-го на драфті його так і не вибрали – британець відіграв Літню лігу НБА за «Детройт» і підписав контракт із фарм-клубом «Пістонс», за який потім грав у G-Лізі.

Пізніше Тосан перейшов до фарм-клубу «Мемфіса» – провів кілька хороших матчів у Лізі розвитку і отримав 10-денний контракт вже від команди НБА. У грі проти «Голден Стейт» Евбуомван нарешті дебютував в лізі, відігравши 16 хвилин, за які встиг набрати три очки.

Фото: Thearon W. Henderson/NCAA, Joe Murphy/NBAE, FIBA

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