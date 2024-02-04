Атланта в овертайме обыграла Голден Стэйт, Стефф Карри набрал 60 очков, но не спас Уорриорс в НБА

Сакраменто без Алексея Лэня на выезде одолел Чикаго

В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации состоялись шесть матчей.

Атланта в овертайме добыла победу над Голден Стэйт — 141:134. Лидер Уорриорс Стефф Карри набрал 60 очков, но не спас команду от поражения.

В других матчах Милуоки, который идет на второй строчке Восточной конференции, на выезде обыграл Даллас — 129:117. Сакраменто без украинца Алексея Лэня победил Чикаго — 123:115.

Филадельфия 76ерс — Бруклин Нетс — 121:136 (22:38, 29:29, 31:38, 39:31)

Атланта Хокс — Голден Стэйт Уорриорс — 141:134 ОТ (28:33, 36:31, 25:25, 34:34, 18:11)

Чикаго Буллз — Сакраменто Кингз — 115:123 (25:32, 27:39, 29:20, 34:32)

Даллас Маверикс — Милуоки Бакс — 117:129 (44:20, 21:40, 27:33, 25:36)

Нью-Йорк Никс — Лос-Анджелес Лейкерс — 105:113 (25:27, 34:32, 27:21, 19:33)

Сан-Антонио Сперс — Кливленд Кавальерс — 101:117 (25:30, 20:37, 26:25, 30:25)

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