Бджоляр, якого ми заслужили. «КБ» опублікував топову варіацію на тему постера хайпової кінострічки

11 січня у всесвітній прокат вийшов фільм «Бджоляр» з голлівудською зіркою Джейсоном Стейтетом в головній ролі. Кінострічка виявилася не надто успішною, за оцінками авторитетного порталу IMDb, отримала лише 6,5 рейтингу з 10 можливих.

Фанам українського баскетболу відразу спаде на думку, що назва фільму прямо пов’язана з прізвиськом столичного клубу Суперліги «Київ-Баскетом». Самі ж «бджоли» також побачили цю схожість і обіграли її крутим постом. У ролі Джейсона Стейтема виступив скорера киян Назарій Кісільчук:

Фото: ФБУ

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