Фани університету Окленда вигадали найбільш божевільніший спосіб відволікти опонента під час виконання штрафних

3 січня відбувся матч NCAA між університетами Окленда та Клівленд Стейт. Матч завершився перемогою першого колективу з рахунком 83:71.

Зустріч відбувалася на невеликій арені, яка вміщує близько трьох тисяч глядачів. Але ж ми всі знаємо, як емоційно та віддано вболівають за студентські команди в США.

Фани всіма можливими способами намагаються підтримувати своїх улюбленців. Тож, наприклад, вони ніколи не нехтували можливістю завадити опоненту, відволікаючи того від виконання штрафних кидків. Уболівальники Окленда перевершили всіх, хто займався цим раніше. Вони прямо на трибуні підстригли «під трійку» свого товариша. При цьому вдягнені були виключно в спідню білизну та взуття:

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