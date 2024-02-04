Каррі продовжив бомбардирський фестиваль в НБА – закинув 60 «Атланті». Але примудрився програти

Зірці «Голден Стейт» Стефену Каррі уперше з 2013-го не знайшлося місця в стартовій п’ятірці Матчу зірок (за умови відсутності травм, авжеж). Нічого дивного у цьому рішенні немає: «Ворріорз» йдуть 12-ми на Заході, а найкращий снайпер в історії проводить статистично один з найменш результативних сезонів за останні п’ять років.

Проте вночі 4 січня Стеф вирішив довести всьому світу, що він усе ще суперзірка, яку не варто списувати з рахунків. У виїзному протистоянні з «Атлантою» Каррі зіграв 41 хвилину, за цей час відзначився 60 очками, шістьма підбираннями та чотирма передачами.

Гра затягнулася в овертайм, де «Ворріорз» не змогли випередити господарів паркету – 134:141 у підсумку. Незважаючи на поразку «Голден Стейт», мерщій детальніше зануримося у божевільний перформанс Стефена Каррі:

🔹 Шеф вдруге в кар’єрі перетнув межу 60 очок. Його кар’єрний рекорд за очками в одному матчі складає 62 проти «Портленда» 2 лютого 2021-го.

🔹 Каррі став другим в історії гравцем, кому вдалося набрати 60 після досягнення 35-річчя – раніше це робив лише легендарний Кобе Браянт у своєму прощальному матчі проти «Юти».

🔹 Рівно половину своїх очок Стеф набрав триочковими – 10/23 за весь матч. Особистий рекорд Каррі за реалізованими дальніми кидками, звичайно, більший – 13.

🔹 60 очок Стефа – не унікальний для поточного сезону, впродовж якого зірки НБА тішать фантастичними цифрами статистики. Таунс, Букер, Янніс, Ембіід та Дончич набирали більше (рекорд – 73 бали від Луки), але лише бігмен «Міннесоти» також реалізував 10 дальніх спроб.

🔹 Шеф зі значним запасом став найкращий бомбардиром зустрічі. У найближчого переслідувача Трея Янга – лише 35 очок та сім реалізованих «трійок».

🔹 Здається, захист «Атланти» (точніше, його відсутність) ідеально підходить для того, щоб встановлювати скорерські рекорди. Свій 73-очковий матч Лука Дончич також зіграв проти «Хоукс»:

🔹 60-очковий матч Каррі – вже шостий у поточному регулярному чемпіонаті НБА. Це третій результат в історії ліги і найкращий за більш ніж півсторіччя: 17 таких поєдинків було у сезоні-1961/62, і дев’ять – у сезоні-1962/63.

🔹 Проте Стеф – не єдиний, хто свій 60-очковий поєдинок програв. «Міннесоті» не вистачило 62 балів Таунса, щоб здолати «Шарлотт», а «Фінікс» у день, коли Букер настріляв ті самі 62, поступився одній з найкращих атакувальних команд цієї регулярки НБА «Індіані».

Зірковий перформанс лідера «Ворріорз» в жодному разі не скасовує того факту, що команда цілком реально може залишитися навіть без плей-ін. Наразі «Юта» (24-26), яка закриває десятку перших команд Заходу, має три перемоги запасу над «Голден Стейт» (21-25).

Фото: Golden State Warriors

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