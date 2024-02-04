Матчі тижня в Суперлізі: крутий даблхедер у Южному (так!) – битви за місце в топ-четвірці та зоні плей-оф

Однією з фішок північноамериканських спортивних ліг є так звані даблхедери – ігрові дні, у програму яких входять лише два матчі, що проводяться один за одним. Зазвичай це не прохідні зустрічі: в НБА, наприклад, таким чином відкривають регулярний чемпіонат, а в НФЛ, комерційно найуспішнішій спортивній лізі світу – проводять поєдинки плей-оф.

Це робиться для зручності трансляторів та нейтральних вболівальників – перші можуть показати своїм передплатникам, а другі – повністю подивитися два важливих протистояння зі своїми інтригами та зірками за один раз. Але, як виявилось, два матчі поспіль, кожен з яких стовідсотково вартий увазі, можна зіграти не лише по інший бік Атлантики.

Tribuna.com разом із титульним спонсором Суперліги компанією FAVBET анонсує два топових поєдинки, що відкриють перший у сезоні бабл у Южному – 5 лютого між собою послідовно зіграють «Київ-Баскет» з «Черкаськими Мавпами» та «Біпа» проти «Старого Луцька».

Регулярний чемпіонат Суперліги поступово добігає свого завершення – більшість команд першості вже подолала позначку у 20 зіграних зустрічей (загалом кожна має провести по 27), тож турнірна вага кожного протистояння зростає від тижня до тижня. І южненський бабл цілком може стати ключовим в контексті боротьби за два важливих чекпоінти – перевагу власного майданчика у першому раунді плей-оф та сам факт потрапляння до першої вісімки колективів, що поведуть боротьбу за нагороди.

Матч «Київ-Баскета» та «Черкаських Мавп» – це якраз про перше. До третього в сезоні очного протистояння суперники підходять на п’ятій та четвертій позиціях у турнірній таблиці та з певним розчаруванням останніми результатами. Хлопці Дмитра Забірченка в січні виграли лише три матчі з шести, поступившись «Запоріжжю» (сезонна серія – 1/1), «Дніпру» (сезонна серія – 0/2) та «Рівному» у близькій кінцівці (сезонна серія, несподівано – 0/3), і поки що не можуть увірватись у топ-4.

«Бджолам» банально не вистачає гравців – загалом для більш широкої ротації (у попередньому, черкаському, баблі Забірченко у матчах з рівною опозицією робив ставку на шістьох-сімох баскетболістів) і у передній лінії зокрема. Який би крутий чемпіонат не проводив Вадим Заплотинський, четвертий за середньою ефективністю гравець поточного сезону Суперліги, йому потрібна допомога – чи то в особі Маркенвіса Хаймона, який все ще залишається у заявці і може повернутись у склад «КБ», чи то якогось іншого баскетболіста. У кожному з трьох програних січневих зустрічах кияни були гіршими за суперника на підбираннях і генерували в середньому тільки п’ять очок другого шансу – замало для успіху, якщо забивати по 20-25% триочкових.

«Мавпи», що довго йшли по сезону у першій трійці, випали із неї – пропустивши вперед «Запоріжжя» з його потужною зимою (команда Валерія Плеханова виграла сім з останніх восьми матчів) та «Рівне», яке у поточному сезоні чомусь найкраще показує себе саме у черкаському залі (6/0 проти 8/7 в інших містах). Сезонні серії обом прямим конкурентам підопічні Артема Сліпенчука вже програли, «Запоріжжя», що й так йде вище у таблиці, має гру у запасі – тож збереження четвертої позиції зараз виглядає куди більш осяжною метою на кінцівку регулярного чемпіонату, ніж повернення у топ-3.

Гра з «Київ-Баскетом» буде ще не вирішальною, але точно дуже важливою у цьому контексті. Віддавши її, «Мавпи» програють «бджолам» і сезонну серію загалом (зараз у команд 1/1), а разом із ним – і тайбрейкер на випадок рівної кількості перемог та поразок за підсумками регулярного сезону. Зважаючи на те, що южненський зал – рідний і для січневого новачка черкаського колективу Кирила Марченка, який у майці «Мавп» набирає в середньому 14,5 очка за гру, і для Андрія Агафонова, який очолює рейтинг найефективніших баскетболістів чемпіонату, матимуть непогані шанси цього не допустити.

Але пам’ятаємо – у попередній зустрічі команд Забірченко вчисту переграв Сліпенчука, зробивши ставку на простий, але ефективний баскетбол з просто-таки величезною кількістю атак через фарбу і постійною грою Брентлі Байнума один в один (американський форвард тоді забив 40 очок). Змусити «Київ-Баскет» змістити акцент на периметр – головне завдання «Мавп» у захисті, без бодай часткового виконання якого їм буде дуже складно претендувати на позитивний результат.

Форма у суперників зараз зовсім різна – «Біпа» з п’яти січневих поєдинків виграла лише один, у «Кривбасу», та й той не без пригод, тоді як «Старий Луцьк», отримавши буст у вигляді підписання одразу трьох новачків, здобув дві перемоги у трьох зустрічах черкаського баблу. Олександр Кольченко та Маркіз Джексон зробили команду Дмитра Чайковського більш цікавою у нападі, а Дмитро Липовцев має додати досвіду та характеру на власній половині майданчика. Але це, звісно, ще нічого не означає: за два зимових місяці одесити лише «Рівному» поступились взагалі без варіантів, нав’язавши боротьбу і «Київ-Баскету», і навіть «Дніпру», причому в залах суперників.

Прогнозувати, чим усе завершиться, марно – ані «Біпа», ані «Старий Луцьк» не відносяться до числа стабільних команд. Очевидно тут інше: обидва опоненти розуміють важливість очної зустрічі і тримають у голові, що поразка значно ускладнить шлях до плей-оф – бо розраховувати доведеться не лише на себе, а й на невдачі конкурентів. Вже цілком очевидно, що дев’ятим регулярний чемпіонат завершить хтось із трійки Луцьк – Одеса – «Політехніка-Галичина», тож кожне протистояння цих колективів може стати доленосним в контексті цілого сезону.

Матч «Київ-Баскет» – «Черкаські Мавпи» розпочнеться о 15:00 5 лютого і буде транслюватись на ютуб-каналі ФБУ та телеканалі XSPORT.

Матч «Старий Луцьк» – «Біпа» розпочнеться о 18:00 5 лютого і буде транслюватись на ютуб-каналі ФБУ.

Фото: ФБУ

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