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Степановский: Стараюсь посетить наших игроков в клубах, посмотреть вживую, как они играют

Весь акцент тренерского штаба баскетбольной сборной — на просмотр игроков, которым вскоре предстоит старт в квалификации Евробаскета

Степановский: Стараюсь посетить наших игроков в клубах, посмотреть вживую, как они играют

Виталий Степановский, фото — fbu.ua

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Виталий Степановский рассказал о подготовке к квалификационным матчам Евробаскета-2025 против Словении и Португалии, которые состоятся в конце февраля.

«У меня сейчас достаточно много времени, которое я могу уделить сборной. Я просматриваю игроков индивидуально, просматриваю их матчи. Времени у меня больше, после того, как я расторг контракт с Крайовой, а не наоборот, как некоторые СМИ писали».

«Поэтому я стараюсь посетить наших игроков в клубах, посмотреть вживую, как они играют. Сейчас я в Сантьяго-де-Компостела, где в воскресенье свой матч за Обрадойро сыграют Артем Пустовой и Александр Ковляр. Был у них на тренировке, пообщались, посмотрю их игру, а потом, возможно, съезжу еще к другим ребятам, в частности, к Андрею Войналовичу в Польшу».

«Мои ассистенты занимаются скаутингом, в частности, индивидуальным скаутингом, что очень важно. Ведь на Словению у нас будет только видео их матчей с чемпионата мира. Очень важно придерживаться наших правил в защите и нападении. Времени, конечно, будет немного, но мне важно, чтобы ребята, которые приедут в сборную, были готовы и физически, и получали игровое время и практику в своих клубах».

«Специфика подготовки к матчам сборной во время клубного сезона — как раз в дефиците времени. Летом было достаточно много времени, можно больше распланировать и отработать, сделать большой анализ. Сейчас у нас будет 17 февраля вечерняя тренировка, а 20 числа уже вылет в Словению. Поэтому до выезда у нас будет всего три тренировки. За исключением нескольких игроков, в составе будет много ребят, которые были в команде летом, поэтому в этом плане будет немного легче, нужно будет немного обновить и освежить информацию».

С весны 2022 по январь 2024-го Степановский возглавлял румынскую Крайову, в составе которой выступают игроки сборной Украины Виталий Зотов и Павел Крутоус. С апреля 2023-го специалист совмещал этот пост с должностью главного тренера украинской национальной сборной.

Подготовку к поединкам сине-желтые начнут 17 февраля в Риге, а 20 февраля отправятся в Словению, где сыграют первый матч квалификации. В расширенный список команды вошли 16 игроков.

Команда Степановского откроет квалификационный турнир матчем со Словенией 22 февраля. Затем сине-желтые сыграют с Португалией 25 февраля. Номинально «домашний» для Украины поединок пройдет в Риге. Третьим соперником украинцев в группе А является Израиль.

Квалификация чемпионата Европы будет проходить во время трех окон: 19-27 февраля 2024, 18-26 ноября 2024 и 17-25 февраля 2025 года. Каждая сборная проведет две игры в каждом окне. Для выхода в финальную часть Евробаскета сборной Украины необходимо занять одно из трех первых мест в группе.

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