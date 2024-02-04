Усе ще у формі. Колишній збірник Звонов продемонстрував, як влучає 26 кидків поспіль

У своєму фейсбуці колишній гравець збірної України Максим Звонов поділився відео з кидкового тренування. За майже дві хвилини ексбаскетболіст виконав 26 влучних середніх спроб. Під кошиком йому асистував відомий данкер Дмитро Кривенко.

Відео значно пришвидшено для економії вашого часу:

Учасники відео разом беруть участь у дитячому баскетбольному таборі в США. Проводять майстеркласи та тренування для дітей різного віку.

У Штатах Максим не лише мешкає, а і свого часу грав у Лізі розвитку за фарм-клуб «Клівленда». На драфті НБА-2009 його не обрали.

Фото: NemeshPhoto

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