Кидок дня: Олександр Кольченко фінішував «Біпу» блискучим даггером за 11 секунд до сирени

5 січня розпочався перший в сезоні бабл Суперліги у Южному. У другому матчі ігрового дня одеська «Біпа» грала з прямим конкурентом за місце у плей-оф «Старим Луцьком». Господарі майданчику (справжні, а не номінальні) жодної секунди не вели в рахунку, проте змогли затягнути підлеглих Дмитра Чайковського у клатч і навіть зрівняти цифри за три хвилини до сирени.

Лучан врятував досвідчений лідер команди Олександр Кольченко, який влучив яскравий триочковий баззер за 11 секунд до завершення основного часу зустрічі:

Автор хайлайту також став найрезультативнішим гравцем матчу: 27 очок та п’ять підбирань за 36 хвилин.

Олександру добре знайомий «Олімп», в якому відбувалося протистояння. У період з 2005 по 2011 роки він захищав кольори місцевого «Хіміка».

Відео/фото: ФБУ

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