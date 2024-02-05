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Киев-Баскет уверенно обыграл Черкасских Мавп в Суперлиге FAVBET

Команда Забирченко продолжила успешную серию, сравнявшись с Мавпами по проценту побед

Киев-Баскет уверенно обыграл Черкасских Мавп в Суперлиге FAVBET

Черкасские Мавпы — Киев-Баскет. Фото — fbu.ua

Новый бабл Суперлиги FAVBET в Южном стартовал с убедительной победы Киев-Баскета над Черкасскими Мавпами — 88:64.

Столичная команда начала с места в карьер и уже по итогам первой десятиминутки обеспечила приличный отрыв в 14 очков. Однако Мавпы не сдались, сократили отрыв и на большой перерыв ушли с пятиочковым отставанием.

Команда Дмитрия Забирченко в третьей четверти прибавила и заранее сняла все вопросы о победителе.

В составе киевлян сразу двое — Павел Буренко и Брентли Байнум — набрали по 18 очков. MVP встречи стал Вадим Заплотинский, оформивший дабл-дабл.

Киев-Баскет, одержав третью победу кряду, догнал соперника, занимающего четвертое место, по проценту побед, но незначительно уступает ему по разнице очков.

Свой следующий матч столичная команда проведет против Старого Луцка, а Мавпы сразятся с БИПА. Обе встречи состоятся завтра, 6 февраля.

    Суперлига FAVBET-2023/24. Регулярный чемпионат

Черкасские Мавпы — Киев-Баскет — 64:88 (16:30, 27:18, 7:23, 14:17)

Черкасские Мавпы: Скира (12 + 7 подборов), Агафонов (11), Далкорт (10), Марченко (9 + 7 подборов), Новиков (8), Бун (6 + 5 подборов + 5 передач), Руслов (4), Митирич (2), Кузнецов (2)

Киев-Баскет: Буренко (18 + 9 передач), Байнум (18 + 5 подборов), Кисильчук (14), Заплотинский (10 + 10 подборов), Хаймон (10 + 6 подборов), Зайцев (10), Юрченко (5), Кошеватский (2), Когут (1)

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