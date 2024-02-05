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Баскетбол

Морган Фрімен схопив гравця NCAA за майку прямо під час гри

4 лютого універститет Оберн переміг універститет Міссісіпі у рамках матчу NCAA з рахунком 91:77.

Під час поєдинку гравець університету Оберн Джонні Брум намагався врятувати мяч з ауту та наблизився близько до глядачів. Легенданий актор Морган Фрімен трохи притримав гравця та взяв його за майку. Баскетболіст подумав, що його схопив за джерсі якийсь фанат та вдарив його по руках. Брум відразу ж вибачився перед актором, як тільки усвідомив, що це він.

«Я бачив, хто це був, і я великий фанат. Я, мабуть, дивився один із його фільмів у літаку, коли летів сюди. Коли я зрозумів, що це він, і подумав: «Боже, я великий фанат. Мені шкода». Він сказав: «Просто продовжуй грати» — прокоментував інцидент баскетболіст.

Фото: Kevin Winter

ua.tribuna.com

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