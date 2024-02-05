Шесть очков Михайлюка помогли Бостону обыграть Мемфис в регулярном чемпионате НБА

Украинец провел на площадке почти семь минут

В ночь на 5 февраля состоялись девять матчей регулярного чемпионата НБА.

Бостон Селтикс украинца Святослава Михайлюка победил Мемфис Гриззлис — 131:91. Защитник провел на площадке почти семь минут, набрав за это время шесть очков, два подбора и три ассиста.

НБА. Регулярный чемпионат

Детройт Пистонс — Орландо Мэджик — 99:111 (29:24, 18:26, 28:28, 24:33)

Вашингтон Уизардз — Финикс Санз — 112:140 (28:42, 30:37, 28:37, 26:24)

Бостон Селтикс — Мемфис Гриззлис — 131:91 (29:20, 41:30, 29:26, 32:15)

Майами Хит — Лос-Анджелес Клипперс — 95:103 (22:19, 21:24, 24:26, 28:34)

Шарлотт Хорнетс — Индиана Пэйсерз — 99:115 (13:26, 31:29, 32:36, 23:24)

Миннесота Тимбервулвз — Хьюстон Рокетс — 111:90 (31:23, 17:21, 32:20, 31:26)

Оклахома-Сити Тандер — Торонто Рэпторз — 135:127 ОТ (23:33, 24:30, 34:24, 29:23, 25:17)

Юта Джаз — Милуоки Бакс — 123:108 (32:26, 21:37, 30:32, 40:13)

Денвер Наггетс — Портленд Трэйл Блэйзерс — 112:103 (25:37, 35:26, 26:21, 26:19)

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