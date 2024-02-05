Баскетбол
Шесть очков Михайлюка помогли Бостону обыграть Мемфис в регулярном чемпионате НБА
Украинец провел на площадке почти семь минут
В ночь на 5 февраля состоялись девять матчей регулярного чемпионата НБА.
Бостон Селтикс украинца Святослава Михайлюка победил Мемфис Гриззлис — 131:91. Защитник провел на площадке почти семь минут, набрав за это время шесть очков, два подбора и три ассиста.
- НБА. Регулярный чемпионат
Детройт Пистонс — Орландо Мэджик — 99:111 (29:24, 18:26, 28:28, 24:33)
Вашингтон Уизардз — Финикс Санз — 112:140 (28:42, 30:37, 28:37, 26:24)
Бостон Селтикс — Мемфис Гриззлис — 131:91 (29:20, 41:30, 29:26, 32:15)
Майами Хит — Лос-Анджелес Клипперс — 95:103 (22:19, 21:24, 24:26, 28:34)
Шарлотт Хорнетс — Индиана Пэйсерз — 99:115 (13:26, 31:29, 32:36, 23:24)
Миннесота Тимбервулвз — Хьюстон Рокетс — 111:90 (31:23, 17:21, 32:20, 31:26)
Оклахома-Сити Тандер — Торонто Рэпторз — 135:127 ОТ (23:33, 24:30, 34:24, 29:23, 25:17)
Юта Джаз — Милуоки Бакс — 123:108 (32:26, 21:37, 30:32, 40:13)
Денвер Наггетс — Портленд Трэйл Блэйзерс — 112:103 (25:37, 35:26, 26:21, 26:19)