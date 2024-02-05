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Старый Луцк одержал непростую победу над БИПА в Суперлиге FAVBET

Одесситы упустили возможность обойти соперника и подняться в топ-8

Старый Луцк одержал непростую победу над БИПА в Суперлиге FAVBET

Старый Луцк — БИПА. Фото — fbu.ua

БИПА в Южном уступила Старому Луцку в матче регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET — 81:86.

Лучане держали нити игры в своих руках на протяжении всей дистанции поединка. В третьей четверти отрыв команды Дмитрия Чайковского доходил до 13-16 очков.

На финишном отрезке одесситы сумели совершить рывок и сравнять счет за две минуты до конца — 81:81. Но последнее слово все же осталось за Луцком. 27 очками в составе победителей отметился Александр Кольченко.

Старому Луцку удалось взять реванш за два поражения, которые ранее одержала БИПА в текущем сезоне, а заодно выиграть лобовую битву за место в зоне плей-офф.

Завтра, 6 февраля, Луцк сыграет с Киев-Баскетом, а одесская команда будет противостоять Черкасским Мавпам.

    Суперлига FAVBET-2023/24. Регулярный чемпионат

Старый Луцк — БИПА — 86:81 (28:19, 17:20, 23:18, 18:24)

Старый Луцк: Кольченко (27 + 5 подборов — 5 потерь), Томас (22 + 9 подборов + 3 блок-шота), Джексон (15 + 7 подборов + 6 передач + 3 перехвата), Коцко (6 + 4 подбора), Маркив (5), Дюпин (4 + 4 подбора), Мусиенко (4), Липовцев (3)

БИПА: Уитли (22 + 8 передач), Льюис (18 + 10 подборов), Кадыгроб (15), Ткаченко (12 + 16 подборов — 4 потери), Рябчук (11 + 5 подборов), Бугорский (3)

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