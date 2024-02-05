Следить

Баскетбол

Тимофеенко признан лучшим игроком Суперлиги-FAVBET в январе

Стас получает данную награду второй раз в сезоне

Тимофеенко признан лучшим игроком Суперлиги-FAVBET в январе

Станислав Тимофеенко, fbu.ua

Бигмэн Днепра Станислав Тимофеенко признан лучшим игроком Суперлиги-FAVBET в январе.

В ходе голосования Тимофеенко обошел Степана Лесыка из Прикарпатья-Говерлы, Элайджу Джойнера из Ровно, а также Вадима Заплотинского (Киев-Баскет), Максима Никитина (Запорожье) и Ярослава Карпюка (Политехника-Галичина).

Опытный бигмен стал MVP двух игровых баблов Суперлиги FAVBET-2023/24, которые прошли во Львове и Луцке в январе. Результативная игра Тимофеенко (15,3 очков, 7,2 подборов и 2,7 ассиста в среднем за матч) принесла Днепру шесть побед в минувшем месяце.

Для самого игрока награда лучшего баскетболиста месяца — уже вторая в текущем сезоне. Ранее Тимофеенко получил аналогичное признание в октябре.

Днепр уверенно лидирует в турнирной таблице, добыв 20 побед в 20 играх.

Источник

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Астон Вилла подпишет долгосрочный контракт со своим вингером — Инсайдер

Баскетбол

Тимофеенко признан лучшим игроком Суперлиги-FAVBET в январе

Теннис

Абу-Даби. Калинина и Сюй проиграли третьим сеяным в стартовом матче

Футбол

Осасуна — Сельта 0:3: обзор матча Ла-Лиги

Автоспорт

Себастьян Феттель задумался о возвращении в Формулу 1?

Бокс

Промоутер Фьюри: «Если бы мы боялись Усика, то отказались бы от боя»

Футбол

Моуриньо считает, что Рома его предала. Тренер оставил в раздевалке подаренный игроками перстень — Источник

Теннис

Ченнай. Ваншельбойм прошел квалификацию, Урсу и Джавакян проиграли в финале отборочной сетки

Футбол

Матчи 18-го тура УПЛ не будут проводиться 24 февраля

Автоспорт

В Ferrari шутят, что премию Grammy надо было дать Леклеру

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Автоспорт

Sandrider – новая машина Лёба и Аль-Аттийи для Дакара

Автоспорт

В Формуле 1 отклонили заявку Andretti Cadillac

Бокс

Мегафайты, которые могут состояться в 2024 году

Футбол

Виктор Вацко возвращается к комментаторской работе

Футбол

Украинский голкипер прилетел в Мадрид для заключения контракта с Реалом

Футбол

Овечкин вошел в число самых переоцененных игроков НХЛ в опросе хоккеистов лиги

Футбол

Кучеров среди лучших и недооцененных звезд НХЛ, Овечкин — переоцененных. Анонимный опрос игроков лиги

Футбол

Матч звезд НХЛ 2024: расписание событий выходных и где смотреть трансляции

Футбол

Ноттингем Форест – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 30.01.2024

Баскетбол

Здається, Леброну дуже не сподобалося запитання про Брукса. Реакцію Джеймса треба бачити

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Баскетбол