Стас получает данную награду второй раз в сезоне

Бигмэн Днепра Станислав Тимофеенко признан лучшим игроком Суперлиги-FAVBET в январе.

В ходе голосования Тимофеенко обошел Степана Лесыка из Прикарпатья-Говерлы, Элайджу Джойнера из Ровно, а также Вадима Заплотинского (Киев-Баскет), Максима Никитина (Запорожье) и Ярослава Карпюка (Политехника-Галичина).

Опытный бигмен стал MVP двух игровых баблов Суперлиги FAVBET-2023/24, которые прошли во Львове и Луцке в январе. Результативная игра Тимофеенко (15,3 очков, 7,2 подборов и 2,7 ассиста в среднем за матч) принесла Днепру шесть побед в минувшем месяце.

Для самого игрока награда лучшего баскетболиста месяца — уже вторая в текущем сезоне. Ранее Тимофеенко получил аналогичное признание в октябре.

Днепр уверенно лидирует в турнирной таблице, добыв 20 побед в 20 играх.

Источник