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Баскетбол

Тревіс Скотт представив нові кросівки Travis Scott Jordan Jumpman

Відомий репер Тревіс Скотт представив нові кросівки Travis Scott Jordan Jumpman сумісно з брендом легендарного Майкла Джордана.

Фото: XXL Mag

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