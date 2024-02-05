Баскетбол
Тревіс Скотт представив нові кросівки Travis Scott Jordan Jumpman
Відомий репер Тревіс Скотт представив нові кросівки Travis Scott Jordan Jumpman сумісно з брендом легендарного Майкла Джордана.
Фото: XXL Mag
Відомий репер Тревіс Скотт представив нові кросівки Travis Scott Jordan Jumpman сумісно з брендом легендарного Майкла Джордана.
Фото: XXL Mag
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