Умер двукратный чемпион НБА, посол Детройт Пистонс Эрл Кюретон

Чемпионом лиги Кюретон ставал в составах Филадельфии и Хьюстона

На 67-м году жизни умер известный баскетболист Эрл Кюретон.

О смерти Кюретона сообщили в Детройт Пистонс. Подробности проишествия не разглашаются.

Кюретон известен по выступлениям за ряд клубов НБА: Филадельфию 76ерс, Детройт Пистонс, Чикаго Буллз, Лос-Анджелес Клипперс, Шарлотт Хорнетс, Хьюстон Рокетс и Торонто Рэпторс.

В общей сложности, Эрл провел в НБА более 650 поединков. Он является двукратным чемпионом Лиги (в составе Сиксерс в сезоне-1982/83 и во время выступлений за Рокетс в сезоне-1993/94).

Последние 10 лет Кюретон работал послом Детройт Пистонс.

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