Киев-Баскет переиграл Старый Луцк в напряженном матче Суперлиги FAVBET

Четвертая победа подряд для команды Забирченко

Киев-Баскет добыл трудовую победу над Старым Луцком в матче южненского бабла Суперлиги FAVBET — 68:62.

Киевляне сходу вырвались вперед, и в итоге завершили первую четверть с преимуществом в 7 очков. Но вторая десятиминутка осталась за Луцком, который незадолго до большого перерыва даже сумел выйти вперед. На экваторе игры счет был 30:32.

В третьей четверти продолжились качели. В один момент команда Дмитрия Чайковского оказалась впереди на пять очков, но затем рывок киевлян позволил им начать последнюю четверть с минимальным перевесом.

Финишный отрезок сложился в пользу подопечных Дмитрия Забирченко, которые праздновали непростую победу — уже четвертую подряд в Суперлиге FAVBET.

Киев-Баскет закрепился на четвертом месте и завтра, 7 февраля, сыграет против БИПА. Старый Луцк (8-е место) сразится с Черкасскими Мавпами.

Суперлига FAVBET-2023/24. Регулярный чемпионат

Старый Луцк — Киев-Баскет — 62:68 (13:20, 17:12, 16:15, 16:21)

Старый Луцк: Томас (12 + 4 подбора), Коцько (11 + 4 подбора), Дейна (9 + 8 подборов), Джексон (8 + 5 подборов + 4 передачи + 4 перехвата — 6 потерь), Прозапас (8), Липовцев (5), Мусиенко (4 — 3 потери), Маркив (3), Дюпин (2 + 3 перехвата).

Киев-Баскет: Байнум (16 + 8 подборов), Зайцев (13 + 3 перехвата), Кошеватский (10), Буренко (8 + 7 подборов + 4 передачи — 7 потерь), Кисильчук (7), Хаймон (5), Заплотинский (4 + 12 подборов + 4 блокшота), Стародуб (3), Когут (2)

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