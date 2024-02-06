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Баскетбол

Сакраменто Лэня проиграл Кливленду, Нью-Орлеан разгромил Торонто в НБА

Атланта и Клипперс устроили перестрелку, набрав на двоих 293 очка

Сакраменто Лэня проиграл Кливленду, Нью-Орлеан разгромил Торонто в НБА

Кливленд Кавальерс — Сакраменто Кингз. фото — Getty Images

В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли шесть матчей.

Сакраменто Алексея Лэня уступил на выезде Кливленду — 110:136. Украинец провел на площадке чуть более трех минут, но не отметился результативными действиями.

В других матчах Нью-Орлеан разгромил Торонто — 138:100. Клипперс на выезде в результативной перестрелке обыграли Атланту, команды на двоих забросили 293 очка.

Кливленд Кавальерс — Сакраменто Кингз — 136:110 (39:34, 35:25, 32:33, 30:18)

Филадельфия 76ерс — Даллас Маверикс — 102:118 (33:26, 24:27, 17:24, 28:41)

Шарлотт Хорнетс — Лос-Анджелес Лейкерс — 118:124 (29:37, 29:37, 28:26, 32:24)

Атланта Хокс — Лос-Анджелес Клипперс — 144:149 (28:37, 38:29, 35:36, 43:47)

Бруклин Нетс — Голден Стэйт Уорриорс — 98:109 (23:20, 26:23, 21:32, 28:34)

Нью-Орлеан Пеликанс — Торонто Рэпторс — 138:100 (36:19, 31:31, 38:21, 33:29)

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