Следить

Баскетбол

Сборные Украины получили соперников на молодежных Евробаскетах-2024

Все украинские команды сыграют в Дивизионах B

Сборные Украины получили соперников на молодежных Евробаскетах-2024

Фото — fbu.ua

Сборные Украины по баскетболу узнали своих соперников на молодежных чемпионатах Европы в 2024 году.

Все украинские команды выступят в Дивизионах B. Места в Дивизионе А заработают по три лучшие команды на каждом турнире.

    Жеребьевка сборных Украины на молодежные Евробаскеты-2024

U-16, мужчины. Скопье, Северная Македония (8-17 августа)
Группа D: Северная Македония, Эстония, Швеция, Украина, Австрия

U-18, мужчины.Скопье, Северная Македония (26 июля – 4 августа)
Группа С: Чехия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Украина, Ирландия, Кипр

U-20, мужчины. Питешти, Румыния (12-21 июля)
Группа С: Украина, Швеция, Венгрия, Косово, Армения, Молдова

U-16, женщины. Конья, Турция (15-24 августа)
Группа С: Турция, Словакия, Украина, Ирландия, Косово

U-18, женщины. Плоешти, Румыния (2-11 августа)
Группа D: Босния и Герцеговина, Швеция, Румыния, Украина, Черногория

U-20, женщины. София, Болгария (6-14 июля)
Группа В: Болгария, Исландия, Украина, Австрия

Напомним, главная мужская команда сыграет в квалификации Евробаскета-2025. Команда Виталия Степановского откроет квалификационный турнир матчем со Словенией 22 февраля. Затем сине-желтые проведут «домашний» поединок с Португалией в Риге 25 февраля.

Источник

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Бокс

Мегафайты, которые могут состояться в 2024 году

Автоспорт

В Формуле 1 отклонили заявку Andretti Cadillac

Футбол

Овечкин вошел в число самых переоцененных игроков НХЛ в опросе хоккеистов лиги

Футбол

Матч звезд НХЛ 2024: расписание событий выходных и где смотреть трансляции

Футбол

Украинский голкипер прилетел в Мадрид для заключения контракта с Реалом

Футбол

Кучеров среди лучших и недооцененных звезд НХЛ, Овечкин — переоцененных. Анонимный опрос игроков лиги

Бокс

Президент WBC рассказал, будет ли реванш между Фьюри и Усиком

Баскетбол

Здається, Леброну дуже не сподобалося запитання про Брукса. Реакцію Джеймса треба бачити

Футбол

Кучеров вошел в тройку лучших игроков НХЛ в опросе хоккеистов лиги

Футбол

Анчелотти недоволен новостью о восстановлении Куртуа

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Баскетбол