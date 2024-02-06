Сборные Украины получили соперников на молодежных Евробаскетах-2024

Все украинские команды сыграют в Дивизионах B

Сборные Украины по баскетболу узнали своих соперников на молодежных чемпионатах Европы в 2024 году.

Все украинские команды выступят в Дивизионах B. Места в Дивизионе А заработают по три лучшие команды на каждом турнире.

Жеребьевка сборных Украины на молодежные Евробаскеты-2024

U-16, мужчины. Скопье, Северная Македония (8-17 августа)

Группа D: Северная Македония, Эстония, Швеция, Украина, Австрия

U-18, мужчины.Скопье, Северная Македония (26 июля – 4 августа)

Группа С: Чехия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Украина, Ирландия, Кипр

U-20, мужчины. Питешти, Румыния (12-21 июля)

Группа С: Украина, Швеция, Венгрия, Косово, Армения, Молдова

U-16, женщины. Конья, Турция (15-24 августа)

Группа С: Турция, Словакия, Украина, Ирландия, Косово

U-18, женщины. Плоешти, Румыния (2-11 августа)

Группа D: Босния и Герцеговина, Швеция, Румыния, Украина, Черногория

U-20, женщины. София, Болгария (6-14 июля)

Группа В: Болгария, Исландия, Украина, Австрия

Напомним, главная мужская команда сыграет в квалификации Евробаскета-2025. Команда Виталия Степановского откроет квалификационный турнир матчем со Словенией 22 февраля. Затем сине-желтые проведут «домашний» поединок с Португалией в Риге 25 февраля.

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