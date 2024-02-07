Киев-Баскет уверенно обыграл БИПА в Суперлиге FAVBET

Дабл-дабл в матче оформил Вадим Заплотинский

Киев-Баскет уверенно обыграл БИПА в заключительном матче бабла в Южном в Суперлиге FAVBET-2023/24 — 81:63.

Киевляне быстро завладели преимуществом, которое довели до двузначного во второй четверти. Одесситы сумели выровнять игру во второй половине, но отыграться соперник не позволил.

Лучшим игроком встречи стал Вадим Заплотинский, который оформил дабл-дабл (12 очков и 11 подборов). По 16 очков в матче набрали Брентли Байнум из Киев-Баскета и Маркус Льюис из БИПА.

Команда Дмитрия Забирченко выиграла все три поединка бабла в Южном и занимает четвертое место в Суперлиге с 14-ю победами. БИПА остается на девятой строчке, выиграв семь матчей.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

Киев-Баскет — БИПА — 81:63 (24:17, 18:12, 17:17, 22:17)

Киев-Баскет: Кисильчук (5), Зайцев (2), Буренко (15), Заплотинский (12+11 подборов), Байнум (16), Юрченко (15), Когут (9), Кошеватский (5), Стародуб (2)

БИПА: Уитли (3), Ткаченко (8 + 7 подборов), Рябчук (10 + 5 подборов), Кадыгроб (2), Льюис (16), Соловей (6), Бугорский (6), Шашков (5). Баранов (3), Рудык (2), Неамцу (2)

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