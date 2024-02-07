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НБА. Чикаго в овертайме обыграл Миннесоту, Майами разгромил Орландо

Индиана удержала победу над Хьюстоном

НБА. Чикаго в овертайме обыграл Миннесоту, Майами разгромил Орландо

Getty Images

В ночь на 7 февраля состоялись семь матчей регулярного чемпионата НБА.

    НБА. Регулярный чемпионат

Индиана Пэйсерс — Хьюстон Рокетс — 132:129 (41:39, 27:36, 38:24, 26:30)

Бруклин Нетс — Даллас Маверикс — 107:119 (24:31, 23:34, 30:30, 30:24)

Майами Хит — Орландо Мэджик — 121:95 (26:19, 30:30, 40:26, 25:20)

Нью-Йорк Никс — Мемфис Гриззлис — 123:113 (33:24, 37:22, 27:28, 26:39)

Чикаго Буллз — Миннесота Тимбервулвз — 129:123 ОТ (22:33, 25:36, 36:23, 32:23, 14:8)

Юта Джаз — Оклахома-Сити Тандер — 124:117 (28:33, 33:35, 35:24, 28:25)

Финикс Санз — Милуоки Бакс — 114:106 (22:23, 26:26, 31:24, 35:33)

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