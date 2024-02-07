Старый Луцк обыграл Черкасские Мавпы в Суперлиге-FAVBET

Победу своей команде принес проход под кольцо Александра Кольченко

В Южном стартовал заключительный игровой день очередного бабла Суперлиги-FAVBET.

Старый Луцк на последних секундах вырвал победу над Черкасскими Мавпами — 76:74. Победу лучанам принес успешный индивидуальный проход под кольцо Александра Кольченко.

Отметим, что это первая победа Старого Луцка над Мавпами в текущем сезоне. В свою очередь, клуб из Черкасс в бабле в Южном уступил во всех трех встречах.

Игровой день завершится противостоянием БИПЫ и Киев-Баскета. Старт поединка — в 15:00.

Суперлига-FAVBET. Регулярный чемпионат

Черкасские Мавпы — Старый Луцк-Университет — 74:76 (21:22, 16:16, 21:17, 16:21)

Мавпы: Далкур (18), Бун (17), Марченко (13), Агафонов (11), Новиков (11), Митирич (2), Скира (2)

Луцк: Томас (25 + 8 подборов), Кольченко (17 + 8 подборов), Джексон (8), Мусиенко (7), Коцько (6), Прозапас (6), Дупин (5), Дейна (2)

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