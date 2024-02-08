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Баскетбол

Джордана Пула освистали власні вболівальники

8 лютого «Клівленд» переміг «Вашингтон» з рахунком 114:106.

У четвертій чверті після чергового промаху Джордана освистали вболівальники «Візардс».

Фото: TrashTalk

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