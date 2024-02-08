Баскетбол
Джордана Пула освистали власні вболівальники
8 лютого «Клівленд» переміг «Вашингтон» з рахунком 114:106.
У четвертій чверті після чергового промаху Джордана освистали вболівальники «Візардс».
Фото: TrashTalk
8 лютого «Клівленд» переміг «Вашингтон» з рахунком 114:106.
У четвертій чверті після чергового промаху Джордана освистали вболівальники «Візардс».
Фото: TrashTalk
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