НБА. Бостон Михайлюка справился с Атлантой, Сакраменто Лэня уступил Детройту

Украинские легионеры игрового времени не получили

В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации состоялись семь матчей.

Бостон без Святослава Михайлюка дома одержал победу над Атлантой и продолжает уверенно лидировать в Восточной конференции. В другом матче Сакраменто без Алексея Лэня на своей площадке проиграл худшей команде лиги Детройту. Оба украинца были в заявке, но на площадку не выходили.

НБА. Регулярный чемпионат

Вашингтон Уизардс – Кливленд Кавальерс – 106:114 (27:27, 30:30, 22:23, 27:34)

Шарлотт Хорнетс – Торонто Рэпторс – 117:123 (36:27, 24:27, 37:37, 20:32)

Филадельфия Сиксерс – Голден Стэйт Уорриорз – 104:127 (22:15, 23:33, 23:43, 36:36)

Бостон Селтикс – Атланта Хокс – 125:117 (35:37, 36:30, 24:23, 30:27)

Майами Хит – Сан-Антонио Сперс – 116:104 (32:31, 21:20, 25:26, 38:27)

Сакраменто Кингз – Детройт Пистонс – 120:133 (36:31, 27:39, 36:27, 21:36)

Лос-Анджелес Клипперс – Нью-Орлеан Пеликанс – 106:117 (19:36, 28:19, 22:24, 37:38)

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