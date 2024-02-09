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Баскетбол

БК Ровно на домашней площадке в напряженном поединке обыграл Запорожье

Александр Шепелев оформил дабл-дабл

БК Ровно на домашней площадке в напряженном поединке обыграл Запорожье

БК Ровно — БК Запорожье, фото — fbu.ua

БК Ровно в напряженном матче обыграл Запорожье в поединке домашнего бабла Суперлиги FAVBET-2023/24 — 81:76.

В течение всей встречи на площадке шла равная борьба, а команды по очереди выходили вперед. Ровненцы сумели добиться небольшого преимущества во второй половине и смогли удержать победу.

MVP матча стал Александр Шепелев, который оформил дабл-дабл (19 очков и 10 подборов). Самым результативным игроком стал Элайджа Джойнер, набравший 25 очков. В составе запорожцев каждый баскетболист из стартовой пятерки набрал минимум по 11 очков.

Ровно занимает второе место в Суперлиге, одержав 15 побед. Запорожье идет на четвертой строчке с 12-ю победами.

    Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

Ровно — Запорожье — 81:76 (24:23, 20:20, 21:20, 16:13)

Ровно: Джойнер (25 + 6 передач), Соловьев (13), Водолазский (9), Смит (3), Мочалов (3), Шепелев (19 + 10 подборов), Герасимчук (5), Тимощук (4 + 5 передач + 5 подборов)

Запорожье: Сизов (15+11 подборов + 3 передачи), Морозов (14+5 подборов), Никитин (13+11 подборов), Быков (13), Кабанов (11), Буц (10), Величко (0+4 передачи)

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