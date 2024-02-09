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Днепр разбил Прикарпатье-Говерлу в матче бабла в Ровно

MVP встречи стал Михаил Горобченко

Днепр разбил Прикарпатье-Говерлу в матче бабла в Ровно

Днепр — Прикарпатье-Говерла, фото — fbu.ua

Днепр уверенно разбил Прикарпатье-Говерлу в своем первом матче игрового бабла в Ровно в Суперлиге FAVBET-2023/24 — 82:53.

Команда Владимира Коваля доминировала на площадке большую часть игрового времени. Лишь в заключительной четверти днепряне позволили соперникам выровнять игру, но сохранив значительный перевес в счете.

MVP встречи стал Михаил Горобченко, который набрал 13 очков и совершил 8 ассистов. Самым результативным игроком матча стал Станислав Тимофеенко, на счету которого 15 очков.

Днепр остается лидером Суперлиги, Прикарпатье-Говерла занимает шестое место. Следующие поединки обе команды проведут в субботу, 10 февраля. Днепряне встретятся с Политехникой-Галичиной, ивано-франковская команда сыграет с БК Запорожье.

    Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

Днепр — Прикарпатье-Говерла — 82:53 (21:12, 24:11, 21:14, 16:16)

Днепр: Сорочан (10 + 7 подборов), Тимофеенко (15 + 6 подборов + 5 передач), Конев (10), Закурдаев (8), М. Горобченко (13 + 8 передач), Тарасенко (10), Сыпало (6), Бондарчук (5), Дубоненко (5)

Прикарпатье-Говерла: Чугунов (14 + 5 подборов), Старцев (8), Лесык (9 + 5 подборов), П. Горобченко (4), Кабацюра (12), Жулавский (5), Аврахов (1+5 передач)

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