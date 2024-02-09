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Галичина обыграла Кривбасс в Суперлиге-FAVBET

Львовский клуб добыл свою девятую победу в сезоне

Галичина обыграла Кривбасс в Суперлиге-FAVBET

Фото — fbu.ua

Политехника-Галичина обыграла Кривбасс в стартовом матче игрового дня бабла Суперлиги-FAVBET в Ровно — 76:74.

За Галичиной остались три четверти встречи. Лучшим игроком встречи стал Максим Сафонов, который провел 40 минут на площадке и набрал 29 очков.

Галичина в турнирной таблице идет на седьмой позиции. Кривбасс замыкает турнирную таблицу Суперлиги-FAVBET, добыв лишь две победы в 22 играх.

Сегодня состоятся еще два матча регулярного чемпионата: Днепр сыграет с Говерлой, а БК Ровно — против Запорожья.

    Суперлига-FAVBET. Регулярный чемпионат

Кривбасс — Галичина — 74:76 (21:26, 19:16, 18:15, 16:19)

Кривбасс: Рид (21), Бибиков (18), Тищенко (16 + 9 подборов), Мартынов (9), Бречко (4), Мельник (4), Бречка  (2)

Галичина: Сафонов (29), Качанов (12), Ходов (12), Бартоломей (8), Смитюх (6), Карпюк (5 + 8 подборов), Станишевский (4)

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