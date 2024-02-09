Баскетбол
Галичина обыграла Кривбасс в Суперлиге-FAVBET
Львовский клуб добыл свою девятую победу в сезоне
Политехника-Галичина обыграла Кривбасс в стартовом матче игрового дня бабла Суперлиги-FAVBET в Ровно — 76:74.
За Галичиной остались три четверти встречи. Лучшим игроком встречи стал Максим Сафонов, который провел 40 минут на площадке и набрал 29 очков.
Галичина в турнирной таблице идет на седьмой позиции. Кривбасс замыкает турнирную таблицу Суперлиги-FAVBET, добыв лишь две победы в 22 играх.
Сегодня состоятся еще два матча регулярного чемпионата: Днепр сыграет с Говерлой, а БК Ровно — против Запорожья.
- Суперлига-FAVBET. Регулярный чемпионат
Кривбасс — Галичина — 74:76 (21:26, 19:16, 18:15, 16:19)
Кривбасс: Рид (21), Бибиков (18), Тищенко (16 + 9 подборов), Мартынов (9), Бречко (4), Мельник (4), Бречка (2)
Галичина: Сафонов (29), Качанов (12), Ходов (12), Бартоломей (8), Смитюх (6), Карпюк (5 + 8 подборов), Станишевский (4)