Латерренс Рід виконував кидок на перемогу в матчі з «Політехнікою». Міг стати героєм, але запустив епічний ейрбол

Львівська «Політехніка-Галичина» та криворізький «Кривбас» відкрили бабл Суперліги в Рівному. Матч завершився перемогою львів'ян із рахунком 76:74.

Найкращим у складі «Політехніки» став Максим Сафонов, який набрав 29 очок, зробив чотири підбирання, чотири асисти та три перехоплення, також тричі втративши м'яч.

Натомість у «Кривбасу» відзначився легіонер Латтеренс Рід, що набрав 21 очко, зробив шість підбирань та віддав три асисти.

Рід міг стати абсолютним героєм зустрічі, саме він виконував кидок на перемогу на останніх секундах матчу. Прибрав Дмитра Ходова фейком і кинув з-за дуги, але не влучив навіть у конструкцію щита чи каркас кошика – запустив ейрбол, який і завершив матч.

Скриншоти: ФБУ

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