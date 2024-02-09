НБА. Денвер обыграл Лейкерс, Портленд в овертайме уступил Детройту

Уверенные победы одержали Голден Стэйт, Орландо и Кливленд

В ночь на 9 февраля состоялись девять матчей регулярного чемпионата НБА.

НБА. Регулярный чемпионат

Индиана Пэйсерс — Голден Стэйт Уорриорз — 109:131 (34:45, 24:25, 18:25, 33:36)

Орландо Мэджик — Сан-Антонио Сперс — 127:111 (23:20, 38:24, 37:41, 29:26)

Бруклин Нетс — Кливленд Кавальерс — 95:118 (21:32, 30:27, 18:31, 26:28)

Нью-Йорк Никс — Даллас Маверикс — 108:122 (22:28, 26:31, 23:28, 37:35)

Мемфис Гриззлис — Чикаго Буллз — 110:118 (31:27, 25:25, 25:28, 29:38)

Милуоки Бакс — Миннесота Тимбервулвз — 105:129 (26:30, 27:33, 22:39, 30:27)

Финикс Санз — Юта Джаз — 129:115 (40:28, 35:38, 34:24, 20:25)

Лос-Анджелес Лейкерс — Денвер Наггетс — 106:114 (23:29, 26:30, 30:24, 27:31)

Портленд Трэйл Блэйзерс — Детройт Пистонс — 122:128 ОТ (30:25, 41:31, 26:28, 23:36, 2:8)

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