Подзємскі епічно увірвався на післяматчеве інтерв’ю Стефа Каррі. Тільки послухайте, який звук він відтворив

Лідер каліфорнійської команди набрав 42 очки, реалізувавши 11 триочкових кидків.

Після завершення зустрічі Каррі давав традиційний післяматчевий коментар журналістам, який перервав новачок «Голден Стейт» Брендін Подзємскі. Він відтворив звук мекання кози, натякаючи на те, що Стеф – goat (у перекладі з англійської – коза, або абревіатура greatest of all time, тобто найкращий в історії).

Скриншоти: твіттер @NBCSWarriors

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