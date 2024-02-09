Баскетбол
Прибрав двох опонентів топовим фейком і реалізував «трійку». Майстерклас від MVP матчу «Рівне» – «Запоріжжя»
9 лютого «Рівне» обіграло «Запоріжжя» з рахунком 81:76. Найціннішим гравцем зустрічі став баскетболіст господарів Олександр Шепелев, який набрав 19 очок та 10 підбирань за 32 хвилини.
Він також став автором одного з найяскравіших хайлайтів гри. Наприкінці другої чверті Шепелев прибрав двох опонентів фейк-передачею і реалізував простий триочковий:
10 лютого «Рівне» зустрінеться з аутсайдером чемпіонату «Кривбасом».
Фото: ФБУ