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Соловйов влучив триочковий даггер за 18 секунд до завершення гри проти «Запоріжжя». У найпотрібніший момент

9 лютого «Рівне» здобуло першу домашню перемогу в Суперлізі: обіграло прямого конкурента за друге місце «Запоріжжя». Зустріч завершилася з рахунком 81:76, проте ще за 20 секунд до кінця матчу перевага господарів складала лише «+2».

Усе вирішило триочкове влучання Олексія Соловйова за 17,5 секунди до завершення основного часу. П’ятиочкова перевага рівнян протрималася до самісінької сирени:

У цій зустрічі автор даггеру (кидка на перемогу прим.) набрав 13 очок та два підбирання за 27 хвилин. 10 лютого «Рівне» зустрінеться з аутсайдером чемпіонату «Кривбасом».

Фото: ФБУ

ua.tribuna.com

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