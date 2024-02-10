БК Ровно с трудом победил Кривбасс в Суперлиге-FAVBET

Один из лидеров чемпионата отыграл 14-очковое отставание по ходу матча

БК Ровно вырвал победу над Кривбассом в очередном матче регулярного чемпионата Суперлиги-FAVBET — 78:76.

Криворожане оформили преимущество в 12 очков еще в первой четверти, однако на большой перерыв команды ушли с менее заметным преимуществом Кривбасса — 41:34.

Тем не менее, Ровно подвердил статус одного из лидеров сезона. Включились Смит (16 очков), Джойнер (14) и Герасимчук (12), в следствие чего Кривбасс все же не удержал своего преимущества до финальной сирены.

Завтра в Ровно пройдут три матча чемпионата: Политехника-Галичина сыграет с Запорожьем, Кривбасс сразится с Прикарпатьем-Говерлой, а Днепр будет противостоять Ровно.

Суперлига-FAVBET. Регулярный чемпионат

Кривбасс — Ровно — 76:78 (25:13, 16:21, 18:21, 17:23)

Кривбасс: Рид (23 + 7 подборов), Бречко (12), Мартынов (12), Тищенко (9), Бречка (8), Мельник (7), Бибиков (5 + 7 подборов)

Ровно: Смит (16), Джойнер (14), Герасимчук (12), Соловьев (10 + 7 подборов), Тимощук (10), Водолазский (8), Шепелев (8)

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