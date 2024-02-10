Днепр уверенно обыграл Политехнику-Галичину в Суперлиге FAVBET

Днепряне идут без поражений в чемпионате

Днепр продолжил победную серию в Суперлиге FAVBET, уверенно разобравшись с Политехникой-Галичиной в матче ровненского бабла — 80:56.

Команда Владимира Коваля даже в неоптимальном составе была значительно сильнее своего оппонента. После трех четвертей днепряне вели +36 и позволили Галичине слегка сократить отрыв под конец.

Днепр выиграл 22 матча из 22 возможных. Завтра, 11 февраля, лидер чемпионата сыграет против БК Ровно. Политехника-Галичина, занимающая седьмое место, встретится с БК Запорожье.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

Днепр — Политехника-Галичина — 80:56 (21:13, 20:13, 27:6, 12:24)

Днепр: Тимофеенко (16 + 5 подборов), Закурдаев (15 + 5 передач), Тарасенко (13), Сипало (10 + 8 подборов – 5 потерь), Сорочан (8 + 5 подборов), Дубоненко (8), Вильховецкий (3), Бондарчук (3), Шкода (2), Колдомасов (2 + 4 подборов + 5 передач)

Политехника-Галичина: Сафонов (11), Карпюк (10 + 5 подборов), Смитюх (8 + 6 подборов), Бартоломеев (8), Качанов (7 + 5 подборов + 5 перехватов), Путько (5), Станишевский (4), Пашалок (3)

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