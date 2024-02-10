НБА. Лэнь помог Сакраменто разгромить Денвер, Бостон без Михайлюка обыграл Вашингтон

Алексей набрал 11 очков в поединке действующим чемпионом

В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли шесть матчей.

Украинский центровой Алексей Лэнь набрал 11 очков в победном для Сакраменто домашнем матче против чемпиона Денвера. Также украинец совершил три подбора и один перехват, отдал одну передачу, проведя на площадке около 15 минут.

Другой украинец, Святослав Михайлюк, был в заявке Бостона на победный матч против Вашингтона, но не получил игрового времени.

НБА. Регулярный чемпионат

Филадельфия Сиксерс — Атланта Хокс — 121:127 (26:37, 30:36, 30:30, 35:24)

Бостон Селтикс – Вашингтон Уизардс — 133:129 (31:35, 33:36, 36:16, 33:42)

Торонто Рэпторс – Хьюстон Рокетс — 107:104 (34:20, 27:29, 27:22, 19:33)

Милуоки Бакс – Шарлотт Хорнетс — 120:84 (31:17, 35:21, 33:25, 21:21)

Сакраменто Кингз – Денвер Наггетс — 135:106 (32:35, 35:22, 39:29, 29:20)

Лос-Анджелес Лейкерс – Нью-Орлеан Пеликанс — 139:122 (36:39, 51:35, 28:28, 24:20)

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