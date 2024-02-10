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Баскетбол

Статую Коби Брайанта открыли на домашней арене Лейкерс

Позднее появятся еще две скульптуры легендарного баскетболиста

Статую Коби Брайанта открыли на домашней арене Лейкерс

Коби Брайант, фото — Getty Images

Статую легендарного баскетболиста Коби Брайанта открыли на домашней арене Лос-Анджелес Лейкерс.

Бронзовая скульптура высотой 19 футов (5,79 м) изображает Коби в форме под номером 8 с пальцем, указывающим в небо. В такой позе Брайант уходил после матча с Торонто Рэпторс в 2006 году после того, как набрал 81 очко в поединке. Статуя окружена копиями пяти трофеев Ларри О’Брайена победителю заключительного матча финальной серии НБА.

Семья Брайанта выбрала для увековечивания баскетболиста три проекта. Вторая скульптура будет изображать Брайанта уже в майке с номером 24. Третья — вместе с дочерью Джианной, которая погибла со своим отцом в авиакатастрофе.

Легенда NBA Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета 26 января 2020 года. 41-летний баскетболист находился на борту своего частного вертолета. Вместе с Брайантом погибло еще восемь человек, включая 13-летнюю дочь Джианну-Марию.

Коби Брайант — пятикратный чемпион НБА и двукратный MVP финалов. Защитник 18 раз избирался на Матч всех звезд НБА и 11 раз попадал в первую символическую пятерку по итогам сезона.

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