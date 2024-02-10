Запорожье обыграло Прикарпатье-Говерлу в Суперлиге-FAVBET

Ключевой в матче стала вторая четверть

Запорожье добыло победу над Говерлой в рамках регулярного чемпионата Суперлиги-FAVBET — 68:55.

За хозяевами встречи в Ровно осталась первая четверть. Однако преимущество запорожцев, добытое перед перерывом (20:8), стало ключевым и закономерным исходом игры.

Лучшим снайпером матча стал Быков, на счету которого 18 очков. У Говерлы отметим Чугунова, который набрал 12 очков и пять подборов.

Сегодня в Суперлиге-FAVBET состоится еще один матч: в 18:00 начнется противостояние Кривбасса и Ровно.

Суперлига-FAVBET. Регулярный чемпионат

Говерла — Запорожье — 55:68 (18:15, 8:20, 14:17, 15:16)

Говерла: Старцев (12 + 7 подборов), Чугунов (12), Кабацюра (8), Горобченко (6), Аврахов (5), Жулявский (4), Лесык (4 + 7 подборов), Лонюк (2), Тимофийчук (2)

Запорожье: Быков (18), Никитин (17 + 7 подборов), Морозов (9), Холод (7), Дмитренко (6), Кабанов (4), Величко (3), Буц (2), Покоенко (2)

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