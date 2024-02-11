Максим Никитин набрал 25 очков и совершил 12 подборов

БК Запорожье в овертайме обыграл Политехнику-Галичину в матче ровненского бабла Суперлиги FAVBET-2023/24 — 71:66.

Львовяне уверенно начали поединок, добившись перевеса +10 очков. Однако надежная игра команды Валерия Плеханова в защите выровняла ситуацию на площадке. Вторая половина основного времени прошла в равной борьбе, и матч перешел в овертайм.

В дополнительной пятиминутке запорожцы вырвали победу. За минуту до завершения овертайма две удачные атаки Запорожья дали перевес +5 очков, чего хватило для итогового успеха.

MVP встречи стал Максим Никитин, который набрал 25 очков и совершил 12 подборов. В составе львовян самым результативным игроком был Максим Сафонов, набравший 20 очков.

Запорожье одержало 14 побед и занимает третье место в Суперлиге. Политехника-Галичина остается на седьмой строчке.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

Политехника-Галичина — БК Запорожье — 66:71 ОТ (23:13, 6:15, 10:13, 17:15, 10:15)

Политехника-Галичина: Качанов (13), Ходов (10 + 5 подборов), Карпюк (11 + 11 подборов), Сафонов (20 + 7 подборов), Бартоломеев (7+7 подборов), Пашолок (3), Станишевский (2)

Запорожье: Быков (8+5 подборов + 8 передач), Сизов (9+13 подборов), Буц (10+8 подборов), Никитин (25+12 подборов), Величко (5), Кабанов (10), Морозов (4)

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