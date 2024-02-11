Кливленд разобрался с Торонто, Голден Стэйт вырвал победу у Финикса в НБА

Орландо в овертайме сумел обыграть Чикаго

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли матчи очередного игрового дня регулярного чемпионата.

Один из лидеров Восточной конференции Кливленд уверенно на выезде разобрался с Торонто (119:95). Голден Стэйт вырвал с минимальным перевесом победу у Финикса (113:112). Орландо понадобился овертайм, чтобы одолеть Чикаго (114:108).

Даллас Маверикс — Оклахома Сити Тандер — 146:111 (47:30, 24:32, 39:27, 36:22)

Лос-Анджелес Клипперс — Детройт Пистонз — 112:106 (31:30, 18:28, 27:23, 36:25)

Бруклин Нетс — Сан-Антонио Сперс — 123:103 (33:30, 27:18, 33:27, 30:28)

Вашингтон Уизардс — Филадельфия 76ерс — 113:119 (26:33, 30:26, 24:31, 33:29)

Орландо Мэджик — Чикаго Буллз — 114:108 ОТ (26:24, 26:26, 28:36, 21:15, 13:7)

Шарлотт Хорнетс — Мемфис Гризлис — 115:106 (25:28, 33:21, 27:27, 30:30)

Атланта Хокс — Хьюстон Рокетс — 122:113 (19:31, 38:18, 38:35, 27:29)

Нью-Йорк Никс — Индиана Пэйсерс — 111:125 (27:26, 31:35, 24:30, 29:34)

Торонто Рэпторс — Кливленд Кавальерс — 95:119 (24:30, 23:37, 26:28, 22:24)

Голден Стэйт Уорриорс — Финикс Санз — 113:112 (33:28, 26:30, 25:24, 29:30)

Портленд Трэйл Блэйзерс — Нью-Орлеан Пеликанс — 84:93 (24:29, 16:18, 23:17, 21:29)

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