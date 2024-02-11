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Нуркич показав жест «надто малий», коли закинув через Дреймонда. Грін відповів йому майже миттєво

Ще одним цікавим протистоянням цього матчу була зустріч Юсуфа Нуркича та Дреймонда Гріна. Саме за удар Нуркича Дреймонда було відсторонено на кілька тижнів від матчів НБА.

Юсуф у одному з епізодів у третій чверті матчу закинув через Дреймонда та показав жест «надто малий», вдаривши рукою по паркету. Грін відповів йому майже миттєво – через кілька епізодів закинув через Нуркича та експресивно показав цей же жест.

Нуркич завершив матч із статистикою 6+6+4. На рахунку Дреймонда 15 очок, сім підбирань та дев'ять асистів.

Скриншоти: НБА

ua.tribuna.com

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