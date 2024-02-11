Вболівальник «Маямі» під час суперечки назвав Вестбрука «хлопчиком». Йому довелося покинути трибуну

Вболівальник «Маямі» влаштував суперечку з Расселлом Вестбруком. Чоловік із перших рядів промовив «Я заплатив за ці місця, хлопчик (boy)». Співробітники арени попросили його залишити своє місце.

Слово boy, особливо коли воно використовується білим по відношенню до чорношкірого, вважається в США расовою образою. При цьому причина конфлікту та видалення вболівальника з арени залишаються під питанням, оскільки на відео потрапив лише фрагмент суперечки.

Фото: Youtube «Indisputable with Dr. Rashad Richey»

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