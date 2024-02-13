Следить

Баскетбол

Форвард сборной Украины Войналович восстановился после травмы и сможет принять участие в квалификации Евробаскета-2025

Ранее сообщалось, что из-за травмы Андрей пропустит ближайшие матчи национальной команды

Форвард сборной Украины Войналович восстановился после травмы и сможет принять участие в квалификации Евробаскета-2025

Андрей Войналович. Фото — fbu.ua

Форвард сборной Украины по баскетболу и польского Шленска Андрей Войналович сыграл в последнем официальном матче за свой клуб.

Таким образом, баскетболист полностью восстановился после повреждения и готов сыграть за национальную команду в квалификации Евробаскета-2025. По имеющейся информации, ожидается прибытие Андрея в расположение сборной Украины до конца текущей недели.

Напомним, в начале февраля БК Шленск сообщил о переломе пястной кости, полученном 24-летним форвардом. Предполагалось, что на восстановление Войналовичу понадобится около трех недель, из-за чего он пропустит февральские матчи сборной в отборе Евробаскета.

Сине-желтые начнут подготовку к поединкам квалификации Евробаскета-2025 со Словенией и Португалией 17 февраля в Риге, а 20 февраля отправятся в Словению, где сыграют первый матч квалификации. В расширенный список команды вошли 16 игроков, в том числе Войналович.

Команда Виталия Степановского откроет квалификационный турнир матчем со Словенией 22 февраля. Затем сине-желтые сыграют с Португалией 25 февраля. Номинально «домашний» для Украины поединок пройдет в Риге. Третьим соперником украинцев в группе А является Израиль.

Квалификация чемпионата Европы будет проходить во время трех окон: 19-27 февраля 2024, 18-26 ноября 2024 и 17-25 февраля 2025 года. Каждая сборная проведет две игры в каждом окне. Для выхода в финальную часть Евробаскета сборной Украины необходимо занять одно из трех первых мест в группе.

Источник

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Бокс

Брат Фьюри рассказал о том, что произошло во время спарринга с Опетая

Футбол

Бавария решила купить Гирасси. У форварда 17 голов в 15 матчах Бундеслиги

Баскетбол

Форвард сборной Украины Войналович восстановился после травмы и сможет принять участие в квалификации Евробаскета-2025

Теннис

Доха. Ангелина Калинина против Елены Остапенко во втором круге: превью матча

Футбол

Украинские арбитры будут работать на матче Лиги конференций

Автоспорт

Энрико Кардиле: SF-24 очень отличается от прежних машин

Футбол

Шестеркин вернулся! Он впервые за сезон сыграл на ноль

Бокс

«Я прижат к стенке». Камбосос оценил бой с Ломаченко

Футбол

Петр Чех: Когда Сарри покинул Челси, я был тем, кто настаивал на назначении Лэмпарда

Футбол

Кащук отказался от трансфера в Трабзонспор

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Бокс

Экс-чемпион мира – о травме Фьюри: «Синяк примерно недельной давности»

Бокс

Теофимо ЛОПЕС: «Знаю, что нужно для победы, Я умру на ринге, если придется»

Баскетбол

БИПА сенсационно вырвала победу над Черкасскими Мавпами в Суперлиге FAVBET

Баскетбол

На Матчі зірок у Індіанаполісі ми побачимо відразу декілька дизайнів паркетів. Розповідаємо, як це стало можливим

Бокс

Промоутер: «Бой Беринчик – Наваррете состоится»

Бокс

Усик заработает за бой с Фьюри больше, чем Кличко за поединок с Поветкиным

Футбол

Лион минимально переиграл Лилль: результаты 1/8 Кубка Франции

Теннис

Кордова. Мунар победил первого сеяного, Этчеверри в двух сетах выиграл свой стартовый матч

Футбол

Определились все участники 1/8 финала Кубка Англии

Футбол

Энцо Фернандес предлагает себя Барселоне

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Баскетбол