Форвард сборной Украины Войналович восстановился после травмы и сможет принять участие в квалификации Евробаскета-2025

Ранее сообщалось, что из-за травмы Андрей пропустит ближайшие матчи национальной команды

Форвард сборной Украины по баскетболу и польского Шленска Андрей Войналович сыграл в последнем официальном матче за свой клуб.

Таким образом, баскетболист полностью восстановился после повреждения и готов сыграть за национальную команду в квалификации Евробаскета-2025. По имеющейся информации, ожидается прибытие Андрея в расположение сборной Украины до конца текущей недели.

Напомним, в начале февраля БК Шленск сообщил о переломе пястной кости, полученном 24-летним форвардом. Предполагалось, что на восстановление Войналовичу понадобится около трех недель, из-за чего он пропустит февральские матчи сборной в отборе Евробаскета.

Сине-желтые начнут подготовку к поединкам квалификации Евробаскета-2025 со Словенией и Португалией 17 февраля в Риге, а 20 февраля отправятся в Словению, где сыграют первый матч квалификации. В расширенный список команды вошли 16 игроков, в том числе Войналович.

Команда Виталия Степановского откроет квалификационный турнир матчем со Словенией 22 февраля. Затем сине-желтые сыграют с Португалией 25 февраля. Номинально «домашний» для Украины поединок пройдет в Риге. Третьим соперником украинцев в группе А является Израиль.

Квалификация чемпионата Европы будет проходить во время трех окон: 19-27 февраля 2024, 18-26 ноября 2024 и 17-25 февраля 2025 года. Каждая сборная проведет две игры в каждом окне. Для выхода в финальную часть Евробаскета сборной Украины необходимо занять одно из трех первых мест в группе.

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