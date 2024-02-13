Найбільш рандомна компанія в історії. Шакіл О’Ніл поділився фото з популярними співачками

4-разовий чемпіон та 3-разовий MVP фіналу НБА Шакіл О'Ніл відвідав Супербоул – фінальний матч сезону НФЛ, у якому цьогоріч «Канзас-Сіті» переміг «Сан-Франциско», здобувши свій другий титул поспіль.

Після гри Шак поділився у своєму інстаграмі фото із популярними співачками Ice Spice та Тейлор Свіфт. Ексбаскетболіст навіть подякував Тейлор за те, що познайомила його з реперкою Ice Spice, що стала справжнім відкриттям 2023 року в світі музики.

«І Ice Spice просто неймовірна, дякую, Тейлор», – підписав фото Шакіл.

Один коментар зібрав під постом майже 80 тисяч лайків за 13 годин.

«Останнє, що я очікував побачити в своїй стрічці – це Шак, який каже, що Ice Spice чудова», – написав користувач із ніком vsuper_.

Фото: shaq/instagram, Sportskeeda, скриншот First We Feast

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