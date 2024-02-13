У сина Шакіла є особливі кастомні кросівки Nike Kobe 8, виконані у дуже символічних кольорах

Інстаграм-акаунт mambaconcepts показав кросівки, які були зроблені для Шаріфа О'Ніла, сина легенди НБА Шакіла О'Ніла.

Для кастому були взяті кросівки Nike Kobe 8, виконані відповідно Nike у колабі з Кобі Браянтом. Ця пара виконана у символічних пурпурно-золотих кольорах, які асоціюються на лише з «Лейкерс» (за яких грав і Кобі, і батько Шаріфа), а й з університетом Луїзіана Стейт, де в NCAA виступав і Шакіл О'Ніл і сам Шаріф.

Фото: mambaconcepts/Instagram

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