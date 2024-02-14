НБА, чому це не опинилося в десятці моментів дня? Грін виконав блискучий баззер з центру майданчика

13 лютого «Голден Стейт» грав на виїзді проти «Юти» – прямого конкурента за місце у плей-ін/плей-оф. Зустріч завершилася впевненою перемогою гостей з рахунком 129:107.

Головними снайперами команди з Сан-Франциско завжди були Стеф Каррі, Клей Томпсон, а в же потім усі інші. Якщо ви пригадуватиме влучні кидки з центру майданчика від гравців «Ворріорз», то на думку спадуть епізоди за участі Джордана Пула, Стефена Каррі і навряд чи Дреймонда Гріна.

Проте у матчі з «Ютою» досвідчений гравець продемонстрував, що він теж уміє влучно кидати наддальні спроби:

Проти «Юти» Дреймонд набрав 12 очок, 10 підбирань та вісім передач за 23 хвилини.

Фото: Alex Goodlett/Getty Images

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