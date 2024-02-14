Сакраменто с Лэнем уступил Финиксу, Бостон Михайлюка победил Бруклин в регулярном чемпионате НБА

Алексей провел на площадке более семи минут, Свят в игре не участвовал

В ночь на 14 февраля состоялись шесть матчей регулярного чемпионата НБА.

Сакраменто Кингз уступил Финикс Санз — 125:130. Украинский центровой Кингз Алексей Лэнь провел на площадке более семи минут: в его активе три подбора и один перехват. А вот Святослав Михайлюк не участвовал в победе Бостон Селтикс над Бруклин Нетс — 118:110.

НБА. Регулярный чемпионат

Бруклин Нетс — Бостон Селтикс — 110:118 (30:36, 27:36, 25:26, 28:20)

Орландо Мэджик — Оклахома-Сити Тандер — 113:127 (32:31, 20:29, 30:32, 31:35)

Милуоки Бакс — Майами Хит — 97:123 (28:40, 24:29, 24:29, 21:25)

Портленд Трэйл Блэйзерс — Миннесота Тимбервулвз — 109:121 (25:37, 26:22, 32:25, 26:37)

Финикс Санз — Сакраменто Кингз — 130:125 (38:39, 26:28, 30:25, 36:33)

Лос-Анджелес Лейкерс — Детройт Пистонс — 125:111 (34:24, 37:24, 28:31, 26:32)

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