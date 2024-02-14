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Зацініть, у чому Вембаньяма прийшов на гру – нехай потім не питає, чому його називають слендерменом

13 лютого Віктор Вембаньяма взяв участь у матчі «Сан-Антоніо» проти «Торонто». Француз показав один з найкращих виступів в НБА: 27+14+10 блок-шотів за 29 хвилин.

Лідер «САС» став справжньою зіркою і центральною фігурою ночі. Все розпочалося ще до виходу на паркет: лук, в якому Віктор приїхав на матч, відразу розірвав мережу. Викликав незліченну кількість порівнянь з містичним персонажем слендерменом:

Гра завершилася з рахунком 122:99 на користь команди з Техасу.

Фото: Mark Blinch/NBAE

ua.tribuna.com

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