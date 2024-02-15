Бостон Михайлюка с разницей в 50 очков разнес Бруклин, Сакраменто Лэня победил Денвер в НБА

Украинцы набрали по два очка в своих поединках

В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись 13 матчей очередного игрового дня.

Бостон украинца Святослава Михайлюка на своей площадке разнес Бруклин — 136:86. Защитник набрал в поединке два очка. Столько же удалось добыть украинскому центровому Алексею Лэню в победном матче Сакраменто с Денвером (102:98).

Орландо Мэджик — Нью-Йорк Никс — 118:100 (27:36, 38:19, 24:22, 29:23)

Филадельфия 76ерс — Майами Хит — 104:109 (33:33, 29:27, 20:23, 22:26)

Шарлотт Хорнетс — Атланта Хокс — 122:99 (29:31, 32:24, 35:25, 26:19)

Бостон Селтикс — Бруклин Нетс — 136:86 (30:15, 38:17, 33:23, 35:31)

Кливленд Кавальерс — Чикаго Буллз — 108:105 (25:32, 18:17, 28:27, 37:29)

Торонто Рэпторс — Индиана Пэйсерс — 125:127 (35:31, 36:34, 32:36, 22:26)

Мемфис Гризлис — Хьюстон Рокетс — 121:113 (36:21, 22:28, 26:32, 37:32)

Нью-Орлеан Пеликанс — Вашингтон Уизардс — 133:126 (31:26, 37:34, 31:38, 34:28)

Даллас Маверикс — Сан-Антонио Сперс — 116:93 (25:32, 31:19, 32:14, 28:28)

Денвер Наггетс — Сакраменто Кингз — 98:102 (27:16, 26:25, 21:30, 24:31)

Финикс Санз — Детройт Пистонз — 116:100 (37:25, 33:16, 29:28, 17:31)

Юта Джаз — Лос-Анджелес Лейкерс — 122:138 (28:34, 41:36, 23:38, 30:30)

Голден Стэйт Уорриорс — Лос-Анджелес Клипперс — 125:130 (30:23, 29:29, 38:34, 28:44)

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