Девін Букер був видалений через 5 хвилин після початку матчу з «Пістонс»

15 лютого «Фінікс» переміг «Детройт» з рахунком 116:100.

Зірковий гравець команди з Аризони Девін Букер був видалений через 5 хвилин після початку матчу.

Перший технічний Букер отримав за оскарження свого ж порушення. Після тайм-ауту та штрафних Кейда Каннінгема Букер заробив друге технічне зауваження, що призвело до видалення.

Технічним зауваженням було також покарано головного тренера «Санз» Френка Вогеля.

«Так, я здивувався цьому видаленню, тому що він говорив зі мною, – заявив Кевін Дюрент. — Мабуть, Букер сказав арбітру щось, що вивело його з себе. Вони й так були на межі через цю ситуацію перед матчем, тому не хотіли, щоб стало ще спекотніше. Я розумію їхню точку зору, але два технічні вони дали надто швидко».

Перед грою Айзейя Стюарт ударив по обличчю Дрю Юбенкса.

Фото: Christian Petersen

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