Вийшов трейлер документального фільму про Янніса Адетокумбо

Amazon випустив трейлер документального фільму «Янніс: Дивовижний шлях».

Фільм режисера Крістена Лаппаса розповідає про форварда «Мілвокі» Янніса Адетокумбо, який пройшов шлях від вулиць Афін до титулу чемпіона НБА.

«Янніс: Дивовижний шлях» — це особистий портрет світової суперзірки і одного з найбільш домінуючих гравців НБА, дворазового MVP ліги, який привів «Бакс» до чемпіонства у 2021 році», — йдеться в описі.

Фільм вийде 19 лютого 2024 року.

Фото: Justin Casterline

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